Вокруг организации Twitch возник ряд скандалов, связанных с расизмом и сексизмом на рабочих местах. Об этом заявили более десятка бывших и нынешних сотрудников компании. По их словам, действующая политика внутри компании являлась нормой и возникающие проблемы не придавались огласки со стороны руководства. Информацию об этом опубликовал портал gamesindustry.biz.

Руководство Twitch просто игнорировало жалобы о домогательствах и оскорблениях, и не важно, в какой они были форме: словесной, физической, сексуальной, на почве расизма или любой другой. Это стало частью внутренней культуры, с которой приходилось сталкиваться всегда и везде. Это было частью рабочего процесса.

Другой сотрудник компании обратил внимание на то, что не только рядовые коллеги позволяли себе высказывания, но и вышестоящее руководство не раз называли девушек-стримеров различными оскорблениями.

Для меня было шоком увидеть, что такое поведение позволяют себе даже начальники. Когда вы слышите все эти истории, то думаете, что они касаются обычных сотрудников, но не власть имущих. Вы никогда не подумаете, что так ведут себя даже публичные люди, которые работают у всех на виду.

Ранее у Twitch уже были конфликты на этой почве. В начале лета 2020 года стримерша Vio выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах против директора по стратегическому партнерству Twitch Хасана Бохари.