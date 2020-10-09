Титульный бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи можно будет увидеть в кинотеатрах.

Поединок состоится 24 октября, его покажут в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Сургута, Казани, Самары, Тюмени и Екатеринбурга.

Напомним, Гэтжи является временным чемпионом промоушена в легком весе. В мае он одержал победу над Тони Фергюсоном, заменив в том поединке Хабиба. Нурмагомедов отказался от участия по двум причинам: из-за пандемии коронавируса и болезни своего отца.

Одержав победу, Гэтжи получил право на титульный бой с Нурмагомедовым. Поединок будет проходить в ОАЭ на «Бойцовском острове».