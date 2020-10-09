Комментатор Мила Mila Алиева поделилась своим мнением на счёт текущего турнира The International. По её словам, ежегодная тенденция увеличения призового фонда главного турнира года должна закончится в этом году, так как Valve уделяет мало времени дисциплине.

Думаю, что это будет последний год, когда призовой фонд TI поставит рекорд. При условии, что Valve продолжит так же относиться к игре.

8 октября бывший киберспортсмен Илья ALOHADANCE Коробкин также высказался на счёт дисциплины и признался, что покинуть профессиональную сцену ему нужно было намного раньше. Игрок объяснил свою позицию и заявил, что не планирует возвращаться обратно.

В тот же день саппорт европейской команды Alliance Артём Fng Баршак высказал своё мнение о том, чтобы Valve могла сделать с матчмейкингом в Dota 2, чтобы привлечь больше пользователей. По словам киберспортсмена, нахождение в рейтинговых играх не даёт пользователям ничего, кроме поднятия индивидуального мастерства.