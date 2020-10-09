Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова отреагировала на комментарий в «Инстаграме», в котором подписчик назвал ее толстушкой.

Спортсменка опубликовала фотографии из студии телепрограммы «Доброе утро» на Первом канале.

«Толстушка», – написал пользователь под публикацией.

«Надеюсь, вам стало легче от этого комментария», – ответила Загитова.

Напомним, с декабря прошлого года Загитова не принимает участие в соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. Последним официальным стартом с ее участием стал финал Гран-при, где Алина заняла шестое место.

В этом году спортсменка дебютировала в роли телеведущей. 3 октября в эфир Первого канала вышел стартовый выпуск телепроекта «Ледниковый период», который ведет Загитова вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Ранее Загитова сообщала, что продолжает тренировки, чтобы всегда быть в форме.