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  • 19:59,  9 октября 2020
Биатлон
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Брат Пихлера рассказал, в каком состоянии находится тренер после инфаркта

Вольфганг Пихлер
Вольфганг Пихлер. Фото из Википедии

Клаус Пихлер, брат немецкого тренера Вольфганга Пихлера, рассказал о состоянии его здоровья после инфаркта.

65-летний специалист перенес сердечный приступ после велотренировки в Рупольдинге. 28 сентября он был доставлен в больницу Траунштайна, где медики ввели его в искусственную кому.

«Несколько дней Вольфганга и правда пришлось держать в искусственной коме. Сейчас его врачи говорят, что он находится в достаточно хорошей форме. Но они не могут сказать, как долго он еще должен оставаться в больнице», — сказал Клаус Пихлер, слова которого приводит ТАСС.

Клаус добавил, что тренеру понадобится время на реабилитацию, но он уже находится на пути к возвращению.

Напомним, в качестве тренера Вольфганг Пихлер на протяжении многих лет работал со шведской сборной, а также руководил женской командой России в преддверии Сочи-2014.

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