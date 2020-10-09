Брат Пихлера рассказал, в каком состоянии находится тренер после инфаркта

Клаус Пихлер, брат немецкого тренера Вольфганга Пихлера, рассказал о состоянии его здоровья после инфаркта.

65-летний специалист перенес сердечный приступ после велотренировки в Рупольдинге. 28 сентября он был доставлен в больницу Траунштайна, где медики ввели его в искусственную кому.

«Несколько дней Вольфганга и правда пришлось держать в искусственной коме. Сейчас его врачи говорят, что он находится в достаточно хорошей форме. Но они не могут сказать, как долго он еще должен оставаться в больнице», — сказал Клаус Пихлер, слова которого приводит ТАСС.

Клаус добавил, что тренеру понадобится время на реабилитацию, но он уже находится на пути к возвращению.