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  • 19:59,  9 октября 2020
Хоккей
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СКА назвал состав на матч с «Сочи»

СКА назвал состав на матч с &#171;Сочи&#187;
Йоонас Кемппайнен. Фото: ХК СКА

Тренерский штаб хоккейного клуба СКА определился с составом на матч против «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.

В роли исполняющего обязанности главного тренера выступит Роман Ротенберг, так как Валерий Брагин и Андрей Козырев не могут управлять командой из-за коронавируса.

Вратари: Бердин, Хелльберг.

Первое звено: Ткачев — Вей — Подколзин, Токранов — Дыбленко.

Второе звено: Кузьменко — Тренин — Бурдасов, Ожиганов — Кирсанов.

Третье звено: Тимкин — Кемппайнен — Кетов, Бринкман — Антипин.

Четвертое звено: Володин — Морозов — Чибриков, Грязнов, Швец-Роговой.

Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.

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