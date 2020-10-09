СКА назвал состав на матч с «Сочи»

Тренерский штаб хоккейного клуба СКА определился с составом на матч против «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.

В роли исполняющего обязанности главного тренера выступит Роман Ротенберг, так как Валерий Брагин и Андрей Козырев не могут управлять командой из-за коронавируса.

Вратари: Бердин, Хелльберг.

Первое звено: Ткачев — Вей — Подколзин, Токранов — Дыбленко.

Второе звено: Кузьменко — Тренин — Бурдасов, Ожиганов — Кирсанов.

Третье звено: Тимкин — Кемппайнен — Кетов, Бринкман — Антипин.

Четвертое звено: Володин — Морозов — Чибриков, Грязнов, Швец-Роговой.