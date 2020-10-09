СКА назвал состав на матч с «Сочи»

Тренерский штаб хоккейного клуба СКА определился с составом на матч против «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.
В роли исполняющего обязанности главного тренера выступит Роман Ротенберг, так как Валерий Брагин и Андрей Козырев не могут управлять командой из-за коронавируса.
Вратари: Бердин, Хелльберг.
Первое звено: Ткачев — Вей — Подколзин, Токранов — Дыбленко.
Второе звено: Кузьменко — Тренин — Бурдасов, Ожиганов — Кирсанов.
Третье звено: Тимкин — Кемппайнен — Кетов, Бринкман — Антипин.
Четвертое звено: Володин — Морозов — Чибриков, Грязнов, Швец-Роговой.
Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.
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