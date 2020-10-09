Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в танцах на льду, рассказали о своем отношении к критике.

«Слава богу, что мы не такие популярные, как девушки. Срач — это еще полбеды. Есть реально люди, у которых настоящая ненависть. Пишут комментарии, где желают смерти, угрозы в директе, говорят, что ты ужасный, страшный, жирный», — сказала Худайбердиева, слова которой приводит Sport24.

Спортсменка рассказала случай, произошедший на открытых прокатах в «Мегаспорте». По словам Худайбердиевой, они с Аннабель Морозов стояли около раздевалок, а позади сидели женщины, поддерживающие группу Тутберидзе. Когда на лед выходила спортсменка из другой школы, они начинали поливать её грязью, сказала Елизавета.

Базин призвал болельщиков быть добрее и добавил, что спортсмены дружат между собой и не злятся друг на друга.

«Надо быть спокойнее, добрее, переживать за тех, за кого болеете, а кто не нравится — просто не говорить ничего, зачем выливать на человека грязь. Мне тоже много кто не нравится», — сказал фигурист.