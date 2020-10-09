Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал дебют нападающего Александра Соболева за сборную России, а также оценил игру команды в матче со Швецией (1:2).

«Соболев молодец, красавец! Доказывает, что не зря вызывается в сборную. Я рад, что работаю с таким игроком», — сказал Газизов, слова которого приводит ТАСС.

Соболев, напомним, не попал в стартовый состав и вышел на поле на 46-й минуте, заменив капитана команды Артема Дзюбу. Александр стал автором единственного гола российской команды.

Газизов отметил, что видел динамику игры и понял, чего хотел главный тренер. Он подчеркнул, что в таких матчах надо смотреть не на результат, а на другие аспекты.

«Чего ждать от следующих матчей? Мы должны всегда верить в Станислава Саламовича и наших ребят, у меня сомнений в сборной России и её тренерском штабе нет никаких», — сказал Газизов.