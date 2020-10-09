В Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца» стартовал хоккейный матч между СКА и «Сочи». Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, игра началась в 19:30 по московскому времени.

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Исполняющим обязанности главного тренера СКА сегодня будет Роман Ротенберг, так как Валерий Брагин не может руководить командой из-за коронавируса.

В данный момент СКА располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 19 очков. Подопечные Александра Андриевского занимают девятую строчку в таблице Запада с девятью баллами.

В прошлом матче петербургский коллектив уступил магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:4. Перед этим в выездной серии армейцы взяли пять очков в трех матчах.