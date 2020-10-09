Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что запрет на фторсодержащие мази для лыж будет действовать в сезоне-2021/22. Таким образом, в этом году спортсмены смогут соревноваться в привычных условиях.

Запрет решили отложить на год, так как необходимо больше времени для доработки устройства, определяющего наличие фтора на лыжах. Сейчас Fluorine Tracker находится в стадии разработки.

«IBU полностью поддерживает решение рабочей группы о введении запрета на фтор, начиная с сезона-2021/2022. К тому времени у нас будет устройство, позволяющее обнаружить фтор, которое сможет гарантировать честность соревнований», — сказал президент IBU Олле Далин.

Он подчеркнул, что IBU поддерживает исключение фтора, так как он является причиной экологических проблем и несет риск для здоровья спортсменов. По словам Далина, в следующем году будет обеспечено соблюдение самых высоких стандартов защиты окружающей среды.

«Учитывая, что до открытия сезона осталось мало времени, Fluorine Tracker на текущем этапе не может гарантировать требуемую нам точность и надежность. Поэтому мы должны отложить его использование», – добавил Далин.