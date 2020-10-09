Обе свободные практики на Гран-при Айфеля не состоялись из-за погоды

Пятничные свободные практики на Гран-при Айфеля не состоялись из-за непогоды. Сначала организаторы соревнований отменили первую тренировку на автодроме «Нюрбургринг» в Германии, затем вторую.
Высокая облачность над трассой не позволила поднять в воздух медицинский вертолет. При его отсутствии проводить тренировки и соревнования запрещено регламентом.
Таким образом, у пилотов будет всего одна тренировка на этом этапе Гран-при, она состоится в субботу, 10 октября, в 12:55 по московскому времени. Затем, в 16:00 состоится квалификация.
На данный момент в личном зачете пилотов лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторую строчку занимает его напарник по команде Валттери Боттас. Замыкает первую тройку представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят идет 14-м, его партнер по команде Пьер Гасли — десятым.
Комментарии Развернуть