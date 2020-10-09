Обе свободные практики на Гран-при Айфеля не состоялись из-за погоды

Пятничные свободные практики на Гран-при Айфеля не состоялись из-за непогоды. Сначала организаторы соревнований отменили первую тренировку на автодроме «Нюрбургринг» в Германии, затем вторую.

Высокая облачность над трассой не позволила поднять в воздух медицинский вертолет. При его отсутствии проводить тренировки и соревнования запрещено регламентом.

Таким образом, у пилотов будет всего одна тренировка на этом этапе Гран-при, она состоится в субботу, 10 октября, в 12:55 по московскому времени. Затем, в 16:00 состоится квалификация.