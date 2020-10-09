Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сообщил, что вылечился от коронавируса.

«Вы вылечились!» Органы здравоохранения предупредили меня: «Карантин закончился, можете выходить!» — написал Ибрагимович в своем микроблоге в «Твиттере». Златан сопроводил запись хэштегами «К чёрту ковид» и «Бог идёт к вам».

О том, что Ибрагимович подхватил коронавирус, стало известно 24 сентября. Затем игрок сдал повторный тест, результат которого также оказался положительным. Кроме того, COVID-19 был диагностирован у партнёра Ибрагимовича по команде защитника Леонардо Дуарте.

В прошлом сезоне Ибрагимович принял участие в 18 матчах Серии А, забил десять голов и отдал пять результативных передач. В летнее трансферное окно клуб договорился со шведским форвардом о продлении контракта.