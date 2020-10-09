Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном матче он встречался с аргентинцем Диего Шварцманом и одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:0).

Спортсмены провели на корте 3 часа 12 минут. За это время Надаль три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и взял шесть геймов на подаче соперника. Шварцман записал на свой счет два эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из 12 возможных.

В финале Надалю предстоит сыграть либо с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, либо с греком Стефаносом Циципасом, которые сегодня встречаются в полуфинале.

Напомним, Надаль является действующим чемпионом «Ролан Гаррос».