Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) отложил запрет на использование фторсодержащих мазей.

В сезоне-2020/21 лыжники смогут готовить инвентарь с использованием привычных средств, так как запрет вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Предстоящий сезон будет использован для дальнейших испытаний, чтобы утвердить протоколы тестирования и позволить разработчикам смазок приспособиться к новым условиям.

Напомним, ранее фторсодержащие средства для подготовки лыж были признаны вредными для окружающей среды и здоровья спортсменов. FIS разрабатывала санкции, которые будут применяться к спортсменам, нарушившим запрет

Сегодня, 9 октября, стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) также отложил запрет на фторные мази.