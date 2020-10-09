Экс-футболист Александр Кержаков, недавно возглавивший «Томь», сравнил работу в клубе и в юношеской сборной России.

«Это каждодневная работа, работа именно практическая, помимо селекционной, которая очень часто занимала много времени в сборной. Она сложнее, но намного интереснее», — сказал Кержаков, слова которого приводит ТАСС.

Тренер добавил, сто старается полностью отдавать себя команде и все свое время тратить на то, чтобы с каждым днем улучшать то, что уже есть. По мнению Кержакова, «Томь» имеет потенциал и может занимать не то место, на котором находится сейчас.

«При нашем союзе все должно получиться», — сказал Кержаков.

Сегодня, 9 октября, «Томь» одержала первую победу под руководством Кержакова и поднялась на 19-е место в таблице ФНЛ.