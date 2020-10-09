На арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге завершился первый период хоккейного матча между СКА и «Сочи». После 20 минут хозяева впереди со счетом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий Яков Тренин, в роли его ассистента выступил Андрей Кузьменко. Гол был забит на второй минуте встречи.

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Исполняющим обязанности главного тренера СКА сегодня выступает Роман Ротенберг, так как Валерий Брагин не может руководить командой из-за коронавируса.

В данный момент СКА располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 19 очков. Подопечные Александра Андриевского занимают девятую строчку в таблице Запада с девятью баллами.