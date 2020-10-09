Молодёжная сборная России обыграла сверстников из Эстонии в матче отборочного турнира Евро-2021. Игра проходила в Химках на одноименной арене и завершилась победой хозяев с разгромным счетом 4:0.

Россияне вышли вперед уже на 8-й минуте встречи. Вячеслав Грулёв сделал скидку во вратарскую, где защитник Магнус Вилотта срезал мяч в свои ворота. Спустя спять минут хозяева удвоили преимущество благодаря точному удару Константина Кучаева.

Уже к 21-й минуте счет стал разгромным: нападающий Фёдор Чалов успешно реализовал пенальти. За пять минут до перерыва Чалов оформил дубль, получив передачу от Наяира Тикнизяна.

Во втором тайме российская команда могла забить и пятый гол, но нападающий Иван Игнатьев не реализовал пенальти.

Таким образом, молодёжная сборная России укрепила лидерство в турнирной таблице, набрав 20 очков после девяти матчей. На втором месте идет сборная Польше с 16 очками и одной игрой в запасе.