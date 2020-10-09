Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на новость о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) отложил запрет на использование фторсодержащих мазей для лыж. В сезоне-2020/21 спортсмены смогут готовить инвентарь с помощью привычных средств.

«Запрет на фтор перенесен! Правильный выбор. Вероятно, это спасло спорт от множества сложных ситуаций, так как тестовая система не на 100 процентов надежна. Тем не менее, я надеюсь, что тестовое устройство будет в скором времени готово, и тогда спорт освободится от фтора навсегда», — написал Йоханнес на своей странице в «Инстаграме».

Биатлонист подчеркнул, что фтор не только дорого стоит, но наносит вред здоровью тем, кто с ним работает. По мнению норвежца, запрет — единственный выход в данной ситуации, но он может вступить в силу только тогда, когда появится система, вызывающая доверие.

Напомним, запрет на фтор вступит в силу в сезоне-2021/22.