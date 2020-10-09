На арене «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге завершился второй период хоккейного матча между СКА и «Сочи». После 20 минут хозяева впереди со счетом 2:0.

Во втором игровом отрезке заброшенной шайбой отметился Антон Бурдасов, реализовавший большинство. В роли его ассистентов выступили Игорь Ожиганов и Владимир Ткачев.

Первый гол, напомним, был забит в самом начале игры, с передачи Андрея Кузьменко отличился Яков Тренин.

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Исполняющим обязанности главного тренера СКА сегодня выступает Роман Ротенберг, так как Валерий Брагин не может руководить командой из-за коронавируса.

В данный момент СКА располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 19 очков. Подопечные Александра Андриевского занимают девятую строчку в таблице Запада с девятью баллами.