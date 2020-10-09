СНГ-команда Cyber Legacy проиграла mudgolems в рамках второго раунда группового этапа ESL One Germany 2020. Коллектив Идана MagicaL Варданяна проиграл своему оппоненту со счётом 0:2, а сам игрок прокомментировал поражение.

Решение не брать TA больше мое, потому что мидеры стали активно играть, это их прямая задача в этой мете. А основной пул первой позиции сейчас — жадные герои. Ланая и жадный кор не стакаются. К тому же я хочу развивать себя как активного мидера, у которого стабильно получается побегать-погангать карту. Но я думаю, как-то еще увидим Ланаю в этой команде, это точно!

Европейский коллектив теперь имеет одну победу и одно поражение в своём арсенале, а для Cyber Legacy больше нет права на ошибку. Ещё одно поражение и СНГ-коллектив вылетит из турнира.

ESL One Germany 2020 проходит с 5 октября по 1 ноября для европейских и СНГ-коллективов в онлайн формате. На турнире принимают участие 10 коллективов из Европы и 6 из СНГ, среди которых Natus Vincere, HellRaisers и Cyber Legacy. Призовой фонд составляет $400 тыс. Следить за ходом турнира можете в нашем репортаже.