В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга завершился хоккейный матч между СКА и «Сочи». Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, хозяева одержали победу со счетом 4:3.

Первая шайба была заброшена уже на второй минуте встречи: отличился форвард СКА Яков Тренин, в роли его ассистента выступил Андрей Кузьменко.

Во второй части встречи армейцы удвоили преимущество благодаря точному броску Антона Бурдасова, реализовавшего большинство с передачи Игоря Ожиганова и Владимира Ткачева.

В заключительной двадцатиминутке «Сочи» сократил отставание в счете, шайбу забросил нападающий Сергей Шмелев. Однако спустя пять минут форвард хозяев Линден Вей вновь увеличил отрыв СКА, затем Евгений Кетов отправил четвертую шайбу в ворота гостей.

За две минуты до конца матча хоккеистам «Сочи» удалось отличиться еще дважды: по шайбе забросили Даниил Огирчук и Мальте Стремвалл.