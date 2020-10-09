Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Барселоной» в матче второго тура Евролиги. Игра проходила в спортивном комплексе «Юбилейный» и завершилась со счетом 74:70 в пользу хозяев.

В начале матча подопечные Хави Паскуаля выступали в роли догоняющих. Первая четверть завершилась со счетом 19:16 в пользу «Барселоны». Во втором игровом отрезке команды набрали по 19 очков, а после большого перерыва «Зенит» взял четверть со счетом 19:17.

Проигрывая одно очко, петербуржцы смогли сравнять счет в последнем отрезке матча, а затем и выйти вперед — 20:15 в четверти и 74:70 в матче.

Для «Зенита» эта победа стала второй в двух матчах Евролиги: на старте турнира команда Паскуаля на выезде одолела турецкий «Анадолу Эфес».