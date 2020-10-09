Российский голкипер Антон Худобин продолжит выступать за «Даллас Старз». Хоккеист подписал контракт сроком на три года на сумму 10,5 миллионов долларов.

Об этом сообщает журналист TSN Фрэнк Серавалли. Худобин защищает цвета «Далласа» с лета 2018 года.

Ранее стало известно, что генменеджер «Далласа» Джим Нилл вышел на связь с представителем Худобина и сообщил, что клуб заинтересован в продлении контракта с 34-летним вратарем. Кроме того, клуб собирается сохранить и Бена Бишопа, который из-за травмы не принял участие в плей-офф НХЛ.

Напомним, «Даллас Старз» дошел до финала Кубка Стэнли, но потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2-4 в серии. Худобин провел в плей-офф 25 встреч и одержал 14 побед. Российский голкипер в среднем пропускал 2,69 шайб за матч при 91,7% отраженных бросков.