Известный хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как ему удается обходить неудобные вопросы во время интервью и не говорить ни о ком плохо.

«Это абсолютно искренние ответы. Во-первых, я бесконечно уважаю каждого, потому что меня окружают люди, которые созидают, творят и работают. Я могу быть не согласен с их позицией, но они все труженики, созидатели, поэтому я плохое всегда держу при себе и говорю о том, что я уважаю», — сказал Авербух в эфире программы «ОК на связи!»

Хореограф добавил, что у него бывает много разных эмоций, так как он живой человек.

Напомним, недавно Авербух стал участником конфликта с комментатором Александром Гришиным. После первого выпуска «Ледникового периода» болельщики остались недовольны работой комментатора, а Авербух в «Инстаграме» пообещал, что они больше не услышат этот «понос тщеславия фром Гришин».

После этого продюсер признался, что сожалеет о своем высказывании, и заверил, что продолжит работу с Гришиным.