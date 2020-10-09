Известный хореограф и постановщик программ Илья Авербух выразил мнение, что в фигурном катании важны не только победы, но и популяризация вида спорта.

«Миссия чемпиона — это не только выигрывать бесконечные турниры, что безусловно, очень важно. Она заключается еще и в продвижении самого вида спорта, его популяризации, показе новых элементов», — сказал Авербух в эфире программы «ОК на связи!».

Авербух отметил, что ему в этом году понравилась программа Евгении Медведевой под «Цирк дю Солей».

«Она насыщенная, в ней много интересных элементов, но, к сожалению, у нее руки поскользнулись на этом «колесе». Фигурное катание — синтез спорта и искусства. Абсолютный чемпион — тот, кто выиграл чемпионат и оставил еще такой след, что твои программы потом пересматривают», — сказал Авербух.

Напомним, Медведева показала свои новые программы на контрольных прокатах, но пока не выступала на соревнованиях из-за обострившейся травмы спины.