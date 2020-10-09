Баскетбольный клуб «Зенит» обыграл «Барселону» в матче второго тура Евролиги. Игра проходила в Санкт-Петербурге на паркете спорткомплекса «Юбилейный» и завершилась победой хозяев со счетом 74:70.

Подопечные Хави Паскуаля в первой четверти отдали инициативу, уступив со счетом 16:19. Второй игровой отрезок команды провели на равных — 19:19. После большого перерыва «Зенит» выиграл четверть со счетом 19:17, а в решающей части игры вышел вперед — 20:15.

Таким образом, петербургский клуб одержал вторую победу в двух матчах Евролиги. На старте сезона команда Паскуаля на выезде в в Стамбуле отыграла турецкий «Анадолу Эфес».

В прошлом году «Зенит» шел в числе аутсайдеров европейского турнира, но в межсезонье клуб внес серьезные изменения в состав команды и приобрел новых игроков специально для более успешного выступления в Евролиге.