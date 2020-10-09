Определились финалисты «Ролан Гаррос», СКА и «Зенит» одержали домашние победы — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

СКА обыграл «Сочи» на своей арене

Петербургский СКА в домашнем матче обыграл «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 4:3. В составе победителей по шайбе забросили Яков Тренин, Антон Бурдасов, Линден Вей и Евгений Кетов. За «Сочи» отличились Сергей Шмелев, Даниил Огирчук и Мальте Стремвалл.

«Зенит» выиграл второй матч Евролиги

«Зенит» в Петербурге обыграл «Барселону» в матче второго тура Евролиги — 74:70. Подопечные Хави Паскуаля проигрывали в счете, периодически сокращая отставание до одного очка. В последней четверти хозяевам удалось восстановить равновесие, а затем и выйти вперед. Это вторая победа «Зенита» в двух матчах турнира.

Запрет на фторные мази в лыжах и биатлоне отложен на год

Запрет на использование фторсодержащих мазей для подготовки лыж не вступит в силу в сезоне-2020/21. FIS и IBU пришли к выводу, что необходим еще один год, чтобы доработать систему обнаружения фтора. Таким образом, в предстоящем сезоне инвентарь будет готовиться с помощью привычных средств.

Худобин подписал контракт с «Далласом»

Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин остается в команде: он подписал новый контракт сроком на три года и на сумму 10,5 миллионов долларов. Ранее его будущее находилось под вопросом, так как хоккеист не мог договориться с руководством клуба по условиям нового соглашения.

Надаль и Джокович вышли в финал «Ролан Гаррос»

В финале Открытого чемпионата Франции встретятся первая и вторая ракетки мира — серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Надаль в полуфинальном матче одолел аргентинца Диего Шварцмана, на это потребовалось всего три сета. Джокович в пяти партиях выбил грека Стефаноса Циципаса.

Усачева выступит на этапе Кубка России в Москве

Воспитанница Этери Тутберидзе Дарья Усачева вошла в число участников второго этапа Кубка России по фигурному катанию. Соревнования будут проходить в московском дворце спорта «Мегаспорт» с 10 по 13 октября. Группу Тутберидзе также будет представлять Камила Валиева, Евгения Медведева снялась из-за травмы.