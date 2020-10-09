На Гран-при Айфеля пройдут тренировка и квалификация

В Нюрбурге (Германия) продолжается 11-й в сезоне этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 10 октября, состоятся третья свободная практика и квалификация.

По факту сегодняшняя тренировка будет первой, так как вчерашние заезды не состоялись из-за непогоды. Плотный туман над автодромом не позволил взлететь медицинскому вертолету, без которого проведение соревнований невозможно.

Третья практика стартует сегодня в 13:00 по московскому времени, квалификация — в 16:00. Гонка будет проходить завтра в 15:10.