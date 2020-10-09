На Гран-при Айфеля пройдут тренировка и квалификация

В Нюрбурге (Германия) продолжается 11-й в сезоне этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 10 октября, состоятся третья свободная практика и квалификация.
По факту сегодняшняя тренировка будет первой, так как вчерашние заезды не состоялись из-за непогоды. Плотный туман над автодромом не позволил взлететь медицинскому вертолету, без которого проведение соревнований невозможно.
Третья практика стартует сегодня в 13:00 по московскому времени, квалификация — в 16:00. Гонка будет проходить завтра в 15:10.
На данный момент в личном зачете пилотов лидирует гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторую строчку занимает его напарник по команде Валттери Боттас. Замыкает первую тройку представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят идет 14-м, его партнер по команде Пьер Гасли — десятым.
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