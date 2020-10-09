Первая ракетка мира серб Новак Джокович пробился в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном матче он встречался с греком Стефаносом Циципасом и одержал победу в пяти сетах со счетом 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.

Спортсмены провели на корте 3 часа 58 минут. За это время Джокович пять раз подал на вылет, допустил шесть двойных ошибок и взял восемь геймов на подаче соперника. Циципас записал на свой счет шесть эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 15.

В финале Джоковичу предстоит сыграть со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, который ранее выбил из борьбы аргентинца Диего Шварцмана.

Напомним, Надаль является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». В случае победы он станет 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Если выиграет Джокович, он оформит второй «карьерный шлем».