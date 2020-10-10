ZywOo стал вторым игроком в обновлённой рейтинге от Faceit

Французский игрок Матье ZywOo Эрбо, играющий за Team Vitality стал вторым лучшим игроком в рейтинге Faceit Pro League по CS:GO. Его обогнал турецкий игрок из немецкого состава BIG Кан XANTARES Дурткардес, который сыграл в два раза больше матчей.

Valve стала партнёром перуанского турнира по Dota 2

Ceh9 про Kane: Если ты не лидер, то ты уже не можешь быть тренером

Киберспортмены из Азии получили VAC-баны и просят Valve разобраться

Noxville: Я до сих пор не понимаю, почему игроки должны «арендовать» фразы кастеров

Зарубежный 32-летний аналитик Бен Noxville Стинуизен высказался на счёт наград компендиума в Dota 2. Бен сформулировал претензию о том, что Valve практически не работает над боевым пропуском, а только добавляет и убирает материалы с прошлых лет.

Aui_2000: Почему игроки 2020 World Championship не могут покинуть матч, просто написав «GG»

Сотрудники Twitch пожаловались на сексизм и расизм

Вокруг организации Twitch возник ряд скандалов, связанных с расизмом и сексизмом на рабочих местах. Об этом заявили более десятка бывших и нынешних сотрудников компании. По их словам, действующая политика внутри компании являлась нормой и возникающие проблемы не придавались огласки со стороны руководства.

Mila: Думаю, это последний год, когда призовой фонд TI поставит рекорд

Cyber Legacy проиграла второй матч на ESL One Germany 2020