Наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль оценил победу над «Барселоной» в игре второго тура Евролиги со счетом 74:70.

Паскуаль поблагодарил фанатов за игру, перед которой были сложности. По словам тренера, «Зенит» играл без четырех игроков из-за коронавируса, три из них играют на позиции центрового и тяжелого форварда, поэтому было нелегко ротировать состав. Но «Зениту» удалось быть в фокусе.

«Утром было нелегко: после утренней тренировки мы даже не смогли отдохнуть, так как приезжали пересдавать тест, потом не знали, во сколько будет игра. Думаю, из-за этого в начале матча мы совершили много потерь. В четвертой четверти нам удалось поменять ритм игры, мы хорошо сыграли в защите и выиграли», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

В следующем матче Евролиги «Зенит» сыграет 13 октября против испанской «Басконии».