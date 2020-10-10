Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов довызван в сборную России. Это стало следствием болезни Гильерме, у которого положительный результат на коронавирус.

Перед вызовом вратарь «Краснодара» провел полную игру за молодежную сборную России в отборочной игре к Евро-2021 против Эстонии (4:0). К Сафонову подошли и сказали, чтобы собирал вещи для переезда в Новогорск.

«Безусловно, приятно, что попал сюда. Это мечта детства, поэтому только положительные эмоции, радость. Никогда в составе сборной России не выходил игрок по имени Матвей? Всё бывает в первый раз!» —приводит слова Сафонова твиттер сборной России.

Сафонов выступал за сборные России разных возрастов, начиная с команды U-15. За молодежную сборную страны вратарь сыграл десять матчей.