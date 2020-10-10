В Сан-Паулу прошел матч первого тура южноамериканского отборочного цикла к ЧМ-2022, в котором сборная Бразилии встречалась с Боливией. Матч закончился крупной победой хозяев поля со счетом 5:0.

Счёт в игре открыл на 16-й минуте защитник Маркиньос после подачи с фланга. Через 14 минут свой первый мяч в этом матче забил Роберто Фирмино. Он же в начале второго тайма оформил дубль, сделав счёт 3:0. На 66-й минуте боливийский оборонец сборной Хосе Мария Карраско забил в свои ворота. Полузащитник «Барселоны» Филипе Коутиньо установил окончательный счет в матче на 73-й минуте. с

Во втором туре отборочного цикла сборная Бразилии проведет гостевой матч с Перу, а Боливия на своем поле сыграет со сборной Аргентины.