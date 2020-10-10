Исполняющий обязанности главного тренера СКА Роман Ротенберг оценил победу над «Сочи» (4:3) в игре регулярного чемпионата КХЛ.

По словам Ротенберга, армейцам где-то не хватает функциональных кондиций на всю игру, на что есть объективные причины. От хоккеистов потребовались сверхусилия, чтобы выиграть этот матч.

«Мы играем в энергозатратный, агрессивный современный хоккей, стараемся играть пять в обороне, пять в атаке – так называемый тотальный хоккей. Мы не отходим от своего плана, будем так дальше играть», — сказал Ротенберг после матча.

Напомним, что Ротенберг уже третий матч провел на скамейке СКА в качестве главного тренера. В предыдущих двух СКА проиграл, в игре с «Сочи» случилась первая победа.