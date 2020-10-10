Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин оценил вызов вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду.

По словам Аршавина, с этим приглашением Черчесов опоздал ровно на год.

«На мой взгляд, Сафонов в прошлом году был лучшим вратарем чемпионата. А лучший вратарь чемпионата должен играть за первую сборную. Рано или поздно он появится в составе сборной», — сказал Аршавин на «Матч ТВ».

Аршавин считает, что ближайшую игру отыграет Шунин, а во втором матче есть шансы увидеть Сафонова. Аршавин рассчитывает, что Матвей будет на предстоящем чемпионате Европы.

Отметим, что Сафонов будет участвовать в тренировке сборной России перед матчем Лиги наций против Турции. Матч Россия- Турция состоится 11 октября.