Руководство «Вашингтон Кэпиталз» рассчитывает в ближайшее время начать договариваться о продлении соглашения с российским форвардом Александром Овечкиным. Об этом сообщает журналистка Washington Post Саманта Пелл со ссылкой на генерального менеджера «Кэпиталз» Брайана Маклеллана.

Как информирует источник, «Вашингтон» планирует подписать новый контракт с капитаном до начала тренировочного лагеря. Нынешний контракт Овечкина рассчитан до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне Овечкин набрал 67 (48+19) очков в 68 играх регулярного чемпионата НХЛ. В пяти играх Кубка Стэнли-2020 российский нападающий забросил четыре шайбы и отдал одну голевую передачу.

Старт нового сезона НХЛ предварительно перенесен на месяц и начнется не с 1 декабря, а с 1 января. Дата начала тренировочных лагерей пока неизвестна.