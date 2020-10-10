Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил отношение к решению американца Криса Уайдмана отказаться от поединка с ним.

Чимаев ответил в твиттере, что хочет, что чтобы его фанаты и люди, поддерживающие егоя, знали: UFC предлагает Чимаеву бой со Стивеном Томпсоном, но он отказался. Также поступил и Крис Уайдман.

«Я иду за всеми», — написал Чимаев.

В сентябре Чимаев одержал свою третью победу в карьере в UFC, нокаутировав Джеральда Мёршарта за 17 секунд. Все свои победы в UFC Чимаев одержал досрочно.