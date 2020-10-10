Вторая ракетка планеты Рафаэль Надаль сыграет в финале «Ролан Гаррос» с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Испанец рассказал о месте спорта в период пандемии.

По словам Надаля, такие турниры, как «Ролан Гаррос», а также Лига чемпионов в футболе и НБА в баскетболе — намного менее важны битвы за здоровье и за экономику. Из-за этого плохо выставлять турнир самым важным событием.

«Сейчас наша задача – развлекать людей, отвлекать их от множества жизненных проблем. Мы обязаны каждый день показывать максимум, чтобы создать как можно более хорошее шоу – и позволить людям отвлечься», — сказал Надаль.

Напомним, Надаль является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». В полуфинальном матче он встречался с аргентинцем Диего Шварцманом и одержал победу в трех сетах со счетом 6:3, 6:3, 7:6 (7:0).