Коронавирус: сколько заболевших в России на 10 октября

На утро 10 октября в России зафиксировано 12 846 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все эти случаи были выявлены за последние сутки.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России — 1 285 084 человек. Из них уже 1 016 202 человек уже вылечился от коронавируса, еще 22 454 человек стали жертвами пандемии.

В Москве было диагностировано 4105 новый случай коронавируса за последние сутки, в Санкт-Петербурге выявлено еще 501 носителей коронавируса. В Петербурге 3220 стали жертвами пандемии за все время. В Московской области еще 416 заболевших коронавирусом, в Ростовской области — 269 человек.

За все время пандемии было сделано более 49,6 миллионов тестов на коронавирус.