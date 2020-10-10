Накануне игроки сборной России прошли предматчевое тестирование на COVID-19, которое является обязательным требованием УЕФА. Исходя из результатов сомнительный тест на коронавирус имеется у правого защитника Марио Фернандеса.

Как сообщается РФС, футболист был тут же изолирован от команды в домашних условиях. По сообщению Фернандес чувствует себя отлично и жалоб на самочувствия у него нет. Остальные тесты членов сборной России дали отрицательный результат.

Ранее сомнительный результат тестов был у защитника Георгия Джикии и вратаря Маринату Гильеме. По сообщению РФС, футболисты находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на их самочувствие нет. По сведениям, игроки сдают тесты каждый день и у одного из них последний результат был отрицательным.

Сборная России проведет матч Лиги наций против сборной Турции 11 октября.