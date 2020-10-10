Умер бывший защитник «Спартака» сборных СССР и России Василий Кульков. Об этом ссобщает «Чемпионат» со ссылкой на супругу экс-футболиста Елену Махарадзе.

В декабре прошлого года Кулькову удалили опухоль. Сегодня, 10 октября, у Кулькова была назначена очередная операция по онкологии, однако 54-летний Кульков умер в реанимации. Бывший футболист также переболел коронавирусом.

Кульков выступал за «Зенит» в 1997 году, перейдя в петербургский клуб по приглашению Анатолия Бышовца. Кульков был одним из героев встречи с московским «Торпедо», когда «Зенит», уступая со счетом 0:2, победил московский клуб 3:2 на Петровском. Ранее он играл за «Спартак», «Бенфику», «Алверку» и» «Порту».