Стала известна причина, по которой центровой Артурас Гудайтис пропускал матч «Зенита» с «Барселоной». У игрока, у и Остина Холлинза и Антона Пушкова, обнаружен коронавирус.

В отсутствие этих игроков «Зенит» нанес поражение «Барселоне» со счетом 74:70. У каталонского клуба отсутствовали главный тренер и его помощник. Встречу пришлось перенести на один день, чтобы каталонский клуб смог прилететь на игру. Уже в пятницу игру сдвинули на час позже в связи с ожиданием результатов тестов других баскетболистов «Зенита».

После двух туров Евролиги «Зенит» имеет две победы. Следующий матч команда Хави Паскуаля проведет против испанской «Басконии» 13 октября.