Представители «Зенита» во время переговоров с тренером Маурицио Сарри подарили итальянцу два ящика водки. Об этом пишет в своей книге итальянский журналиста Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что дебютная встреча руководства «Зенита» с Сарри должна была состояться еще в мае 2017-го (тогда в клубе еще работал Мирча Луческу), но после ухода Александра Дюкова с поста президента планы поменялись. Руководство сделало выбор в пользу Роберто Манчини.

Однако через год Дюков и Максим Митрофанов прилетели в Неаполь. На встрече, помимо Сарри, находились спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли, а также его правая рука Иларио Помпилио, посредник Джулио Дини и агент специалист Алессандро Пеллегрини.

Россияне в качестве подарка дали итальянцам два ящика водки. Руководство рассказывало об истории «Зенита» и особенностях клуба, а Сарри волновало другое. Тот взял бумагу и начал рисовать, описывая свои идеи футбола. Встреча продлилась один час.