View this post on Instagram

Прямо сейчас,тренировка девушек,второй этап Кубка России.Москва,Мегаспорт. Александра Трусова, 3,5 А У бортика тренеры Евгений Плющенко и Дмитрий Михайлов #angelsofplushenko @avtrusova @plushenkoofficial @mikhailov_d.s