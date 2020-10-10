Академия «Ангелы Плющенко» выложила в «Инстаграме» новую запись, показав тренировку воспитанниц перед стартом этапа Кубка России в Москве. Во время тренировочных прокатов фигуристка Александра Трусова сделала аксель в три с половиной оборота.

«Прямо сейчас, тренировка девушек, второй этап Кубка России. Москва, Мегаспорт. Александра Трусова. У бортика тренеры Евгений Плющенко и Дмитрий Михайлов», — пишет инстаграм Академии Плющенко.

Второй этап Кубка России по фигурному катанию состоится в Москве с 10 по 13 октября. Трусова выйдет на лед впервые в официальных прокатах после перехода к Плющенко от Этери Тутберидзе.

В 15:50 по московскому времени стартуют выступления в короткой программе у женщин. Ожидается, что с короткими программами выйдут на лед члены сборной России по фигурному катанию Александра Трусова и Камила Валиева. Впервые публике представит короткую программу Станислава Константинова.