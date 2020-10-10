Крайний хавбек «Челси» Виктор Мозес близок к тому, чтобы перейти в «Спартак». Игрок успешно прошел медицинское обследование перед своим переездом в Россию. Доктора изучали физиологическое состояние нигерийца в одной из итальянских клиник.

Как отмечает, журналист Николо Скира в твиттере, «Спартак» заключит с Мозесом полноценный контракт сроком на три года. Ранее сообщалось, что клуб Леонида Федуна возьмет в аренд 29-летнего футболиста. Ожидается, что контракт с «Спартаком» будет заключен сегодня, 10 октября.

Мозес будет играть на позиции правого латераля, где сейчас действует Роман Зобнин, который после прихода нигерийца перейдет в центр поля.