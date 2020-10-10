Комментатор Владимир Гомельский выразил мнение относительно перспектив «Зенита» в этом сезоне. Команда Хави Паскуаля одержала две победы на старте Евролиги.

Болевший за «Зенит» в матче с «Барселоной» Гомельский, отметил, что Паскуаль перестроил тактику «Зенита». Команды испанца всегда отличались хорошо организованной защитой. Под эту концепцию «Зенит» и комплектовался в межсезонье.

«Думаю, что при прохождении сезона Зенит еще не раз преподнесет сюрпризы в тактике. А ротация при здоровых Гудайтисе, Холлинзе, Хвостове и Трушкине у Зенита довольно качественная», — написал Гомельский у себя в конференции.

Отметим, что Гомельский комментировал оба победных матча «Зенита» в Евролиге — против «Анадолу Эфеса» и «Барселоны».