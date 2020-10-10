Хавбек «Марселя» Морган Сансон решил не переходить в «Зенит» в это трансферное окно. По информации L’Equipe, 26-летний полузащитник думал сменить обстановку, обратившись к своему агенту Пини Захави, однако отклонил предложение петербургского клуба.

Сансон остался в «Марселе», несмотря на серьезную конкуренцию в команде Андре Виллаш-Боаша. В итоге, «Зенит» приобрел на позицию центрального полузащитника бразильца Вендела.

В текущем сезоне Сансон сыграл в пяти матчах чемпионата Франции, забив один гол и сделав две голевые передачи.

«Зенит» интересовался Сансоном еще зимой.