Форвард сборной России Артем Дзюба поведал об улучшающихся отношениях с игроком национальной команде, нападающим «Спартака» Александром Соболевым. Ранее между нападающими случился конфликт, который они впоследствии уладили при манипуляции Станислава Черчесов. Соболев дебютировал за сборную России в контрольной игре со Швецией (1:2), выйдя на замену вместо Дзюбы.

Дзюба сообщил, что сразу поздравил Соболева с голом. По его словам, они стали больше и лучше общаться.

«Нашли точки соприкосновения. Оценивать его игру я не могу, я не тренер. Сейчас все зависит от него», — сказал Дзюба.

Дзюба рассказал, что доволен решением Станислава Черчесова дать сыграть тайм против Швеции и спокойно дальше готовится.