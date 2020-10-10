Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в ритм-танец на втором этапе Кубка России в Москве. Фигуристы собрали 89,52 балла.

Второе место заняла Аннабель Морозова и Андрей Багин, набрав 77,03. Третью позицию заняла пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко (60,42).

Произвольный танцы на втором этапе Кубка России состоится завтра, 11 октября.

Напомним, в минувшем сезоне Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы, опередив мировых лидеров Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Они должны были выступить на чемпионате мира в Монреале (Канада), но турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.