Наставник сборной России Станислав Черчесов пояснил, почему вызвал в национальную команду вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Голкипер приехал в сборную России накануне.

По словам Черчесова, есть молодежная сборная, которая решает параллельно свои задачи. Черчесов пояснил, что пока молодежка свою задачу не решила, его штаб старался никого оттуда не брать. Сейчас практически решена, при этом у сборной России по болезни выбыл Гильерме.

Кроме того, Черчесов не стал звать Сафонова в сборную раньше из-за важного матча «Краснодара» с ПАОК.

«Все надо учитывать. И мы стараемся все обхватить, чтобы никому не навредить. Сафонов сейчас отлично влился в команду, как будто тут всю жизнь. Хотелось бы, чтобы впредь к нам прислушивались и не опережали события», — сказал Черчесов.

Сборная России сыграет против Турции 11 октября.